My Favorite Girlfriend
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
My Favorite Girlfriend
Conrad, ein ambitionierter Koch, der ein akribisch organisiertes Leben führt, trifft auf die lebhafte Influencerin Molly, die für ihre Spontaneität bekannt ist. Obwohl die beiden auf den ersten Blick von Grund auf verschieden zu sein scheinen, ist von Anfang an eine Anziehung spürbar. Gäbe es da nicht einen Haken: Molly leidet an einer Identitätsstörung und hat mehrere Persönlichkeiten angenommen. Gerade diese Komplexität macht sie für Conrad so faszinierend ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH