My Pretty Woman - Das Leben ist kein Liebesfilm
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
My Pretty Woman - Das Leben ist kein Liebesfilm
Als der charmante TV‑Wettermann Tomáš scheinbar auf frischer Tat beim Fremdgehen ertappt wird, bricht für ihn eine Welt zusammen: Seine große Liebe Tereza trennt sich von ihm, obwohl alles nur ein Missverständnis ist. Doch Tomáš will die Beziehung nicht kampflos aufgeben. Mit Hilfe seines filmverrückten Freundes fasst er einen ungewöhnlichen Plan: Er orientiert sich an den großen Gesten klassischer Liebesfilme, um Tereza zurückzugewinnen. Was auf der Leinwand funktioniert, muss doch auch im echten Leben klappen – oder etwa nicht? Zwischen romantischen Klischees, peinlichen Situationen und ehrlichen Gefühlen erkennt Tomáš schnell, dass die Realität weit weniger vorhersehbar ist als jeder Hollywoodfilm.
Genre:Comedy
Produktion:CZ, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH