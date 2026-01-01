My Sassy Girl - Unverschämt liebenswert
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
My Sassy Girl - Unverschämt liebenswert
College-Student Charlie ist wohlerzogen, schüchtern und voller Ideale. Sein Leben hat er bereits für mehrere Jahrzehnte genauestens vorausgeplant. Überraschungen sind für ihn ebenso selten an der Tagesordnung wie eine Freundin in Aussicht. Als er an der U-Bahn-Station ein Mädchen beobachtet, das sich offenbar das Leben nehmen will, greift Charlie beherzt ein.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film