Mysteriöse Moorleiche: Was geschah wirklich mit Clonycavan Man?
Eine geheimnisvolle Mumie, um die sich düstere Geheimnisse ranken: Ein Mann ohne Beine, Kopf und Namen, dessen Überreste uns Rätsel aufgeben. Mumien kann man als Zeitreisende aus der Vergangenheit betrachten, doch die Frage bleibt, wer diese Menschen einst waren und wie sie lebten. Ein Beispiel dafür ist Clonycavan Man, eine 2500 Jahre alte Moorleiche, die erstaunlich gut erhalten ist. Doch ihr Geheimnis bleibt ungelöst, insbesondere da sie entzweit gefunden wurde. Was ist mit ihr passiert?
