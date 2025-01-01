Mythen der Geschichte: Die Nazis und der heilige Gral
Heinrich Himmler war davon besessen den "heiligen Gral" zu finden. Im Jahr 1935 beauftragte er, in einem geheimen Treffen, den Schriftsteller Otto Rahn danach zu suchen. In dieser Doku gehen wir der Frage auf den Grund wieso Himmler solch eine Besessenheit gegenüber dem "heiligen Gral" entwickelte und ob seine Suche erfolgreich war oder nicht. Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokumentarfilmen, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
