Mythos Troja - Der endgültige Beweis für ihre Existenz?
Mythos Troja - Der endgültige Beweis für ihre Existenz?
Rund um den Krieg der Achäer gegen eine Stadt namens Troja spannen sich Homers „Ilias“ und „Odyssee“, mit einem Alter von über 2700 Jahren die ältesten Literaturmonumente des Abendlandes. Wer aber waren Odysseus und Agamemnon, Achilles und Hector, Priamos und Paris? Hat es die schöne Helena und die weissagende Kassandra wirklich gegeben? Hat eine Stadt namens Troja tatsächlich existiert oder lebte sie nur in der Fantasie des blinden, griechischen Sängers Homers? 1870 behauptet ein deutscher Kaufmann und Abenteurer, die Antwort zu kennen. Mit der „Ilias“ in der Hand will Heinrich Schliemann das sagenumwobene Troja auf dem Hügel „Hisarlik“ in den Dardanellen gefunden haben. Können er und seine grabenden Erben einen endgültigen Beweis dafür finden? Ende der achtziger Jahre öffnet der Tübinger Archäologe Prof. Manfred Korfmann mit dem „Troja Projekt“ die nun seit 40 Jahren ruhenden Grabungen neu - und wird fündig. Doch seine Ergebnisse werden bezweifelt und 2001 entbrennt ein Expertenstreit. Korfmann wird von Kollegen der „Irreführung der Öffentlichkeit“ und der „intellektuellen Unzulänglichkeit“ bezichtigt. Sind seine Thesen etwa nur populäre Spekulationen wie die Schliemanns? Diese Dokumentation berichtet von der Suche nach einem sagenumwobenen Ort auf einer der bekanntesten und umstrittensten Ausgrabungsstätten unserer Geschichte.