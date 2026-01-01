Nacktes Überleben
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Nacktes Überleben
Kein Bett, kein Smartphone, keine Kleidung - Single Michael, das Pärchen Carmen und Christian und die WG um Claire, Marcel und Martin verzichten in einem Selbstversuch 30 Tage lang auf ihren materiellen Besitz. Sie möchten wissen: Was macht glücklich im Leben? Jeden Tag dürfen sich die Teilnehmer genau einen Gegenstand zurückholen. Wie werden sie ihren Alltag unter den minimalistischen Bedingungen meistern? Und welche Gegenstände entpuppen sich tatsächlich als unverzichtbar?
Genre:Spezial, Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1