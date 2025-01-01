Natalie - Endstation Babystrich
91 Min.Ab 12
Die 14-jährige Natalie kommt aus einer scheinbar intakten, mittelständischen Frankfurter Familie. Doch weil sich zu Hause alles um die asthmakranke jüngere Schwester Vanessa dreht, fühlt sich Natalie einsam und unverstanden. Unter dem Einfluss einer ehemaligen Mitschülerin gerät sie in Kontakt mit der Halbwelt und lernt den Zuhälter Nico kennen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Produktion:DE, 1994
