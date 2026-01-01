Natalie IV - Das Leben nach dem Babystrich
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Natalie IV - Das Leben nach dem Babystrich
Nach den bewegten Jugendjahren hat Natalie ihr Leben endlich im Griff. Sie ist glücklich in ihrer Partnerschaft mit Sven, der voll und ganz zu ihr steht und sie aufrichtig liebt. Sven ist ein sympathischer Student, der mit Einfallsreichtum und Witz im Internet Karriere machen will - Natalie bewundert ihn. Als sie bemerkt, dass sie schwanger ist, behält sie es trotzdem erst einmal für sich. Im Moment geht ihr nämlich alles zu glatt, und sie fürchtet "den Neid der Götter" ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1