Neid
95 Min.Ab 0
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Neid
Tim und Nick sind die besten Kumpels, Nachbarn und Kollegen. Allerdings wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, als eine von Nicks verrückten “Wie-werde-ich-auf-dem -schnellsten-Weg-Millionär-Ideen” unerwarteten Erfolg hat: das “Vapoorizer”-Spray, mit dem sich Hundehaufen und ähnlich unliebsame Dinge – wortwörtlich – in Luft auflösen. Tim, der anfangs nur Hohn und Spott für Nicks Idee übrig hatte, muss nun zusehen, wie Nicks Vermögen und damit auch Tims Neid ins Unermessliche wachsen. Als die Eifersucht auch noch durch einen kauzigen Gammler angefacht wird, gerät Tims Leben komplett aus den Fugen…
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
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