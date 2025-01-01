Nemesis
97 Min.Ab 18
Nemesis
Im Jahr 2027 tobt außerhalb von L.A. ein verdeckter Krieg zwischen Cyborgs und Menschen. Der Wissenschaft ist es gelungen jeden Körperteil des Menschen kybernetisch zu ersetzen. Superagent Alex Rain (Olivier Gruner) arbeitet als Profikiller für das LAPD. Halb Mensch, halb Cyborg macht er Jagd auf die „Rote Armee Hammerhead“, eine terroristische Vereinigung, die die menschliche Rasse erhalten will.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
18
