Nemesis 2: Die Vergeltung
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Nemesis 2: Die Vergeltung
Aufständische Cyborgs haben die Schlacht um das Schicksal der Menschheit für sich entschieden und im Jahr 2100 die Menschheit versklavt. Die USA ist gefallen, doch in Afrika regt sich Widerstand. Dort soll im Jahr 1980 ein weißes Mädchen, die von Einheimischen aufgezogene Alex, als Auserwählte aufwachsen. Deshalb soll Killercyborg Nebula in die Vergangenheit reisen, um Alex auszulöschen.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film