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New World - Zwischen den Fronten

New World - Zwischen den Fronten

130 Min.Ab 18
ProSieben FUN130 Min.Ab 18
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New World - Zwischen den Fronten

Action-Thriller unter der Regie von Park Hoon-jung: In seiner noch jungen Karriere bei der Polizei riskiert der Ermittler Lee Ja-seong viel. Er bewegt sich undercover in gefährlichen Kreisen eines großen südkoreanischen Verbrechersyndikats. Dabei freundet er sich mit Jung Chung an und muss bald entscheiden, auf welcher Seite er stehen will.

Genre:
Thriller
Produktion:
KR, 2013
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG