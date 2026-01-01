Nicht mit uns! Der Silikon-Skandal
93 Min.Ab 12
Hannes Jaenicke setzt sich für Gerechtigkeit ein: Jenny, Konstanze und Micky haben sich aus unterschiedlichen Gründen die Brüste vergrößern lassen. Dann der Schock - für die Implantate hat der Pharma-Konzern DMS minderwertiges Silikon verwendet, das offenbar krebserregend ist. Die Frauen heuern den abgehalfterten Anwalt Axel Schwenn an, um gegen den Pharma-Riesen vor Gericht zu ziehen. Zunächst ist Schwenn skeptisch, doch dann erwacht sein Kampfgeist.
