Nichts als die Wahrheit
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Nichts als die Wahrheit
Journalistin Rachel Armstrong (Kate Beckinsale, Pearl Harbor) deckt die Identität einer CIA-Agentin auf – und landet im Gefängnis, weil sie ihre Quelle nicht preisgeben will. Zwischen Pressefreiheit, politischem Druck und persönlichem Opfer entfaltet sich ein fesselnder Thriller über Wahrheit, Moral und den Preis der Integrität. Intensiv, mutig, bewegend.
Genre:Drama, Thriller, Mystery, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film