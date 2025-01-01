Nicolas Noël im Weihnachts-Wunderland
61 Min.Ab 0
Nicolas Noël im Weihnachts-Wunderland
In einem kleinen finnischen Dorf, inmitten einer stürmischen Winternacht treibt Nicolas Noël mit seinem Elfen-Freund Grezille sein fröhliches Unwesen. Warum ist die Nase von dem Rudolph dem Rentier rot? Wie gelingt es dem Weihnachtsmann in einer einzigen Nacht allen Kindern Geschenke durch die Kamine zu schicken? Diesen und weiteren Fragen geht Nicolas Noël auf den Grund. Er begibt sich auf eine unterhaltsame Reise in das Land der Feen hoch im Norden. Nicolas öffnen sich die Herzen aller Kinder, denn er hat eine zauberhafte Botschaft: „Ich vertraue Dir aus ganzem Herzen, denn ich weiß, dass Du die Sonne in Dir trägst.“
Genre:Abenteuer
Produktion:CA, 2012
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH