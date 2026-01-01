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Nieten unter sich

Nieten unter sich

106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12

Nieten unter sich

Als ein verzweifelter Hundetrainer einen preisgekrönten Vierbeiner entführt und Lösegeld verlangt, wird ein ungewöhnliches Ermittlerduo auf den Fall angesetzt: Die pflichtbewusste Polizistin Natalie Zimmerman erhält Unterstützung vom charmanten, aber alkoholkranken Valnikov. Während sie dem skurrilen Verbrechen auf den Grund gehen, schweißen die Nachforschungen sie enger zusammen - beruflich wie privat.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH