Nieten unter sich
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Nieten unter sich
Als ein verzweifelter Hundetrainer einen preisgekrönten Vierbeiner entführt und Lösegeld verlangt, wird ein ungewöhnliches Ermittlerduo auf den Fall angesetzt: Die pflichtbewusste Polizistin Natalie Zimmerman erhält Unterstützung vom charmanten, aber alkoholkranken Valnikov. Während sie dem skurrilen Verbrechen auf den Grund gehen, schweißen die Nachforschungen sie enger zusammen - beruflich wie privat.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH