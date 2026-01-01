Night Market - Tödliche Fracht
101 Min.Ab 12
Wie viele junge Menschen, träumt auch der 17-jährige Victor, der seinen kargen Lebensunterhalt als Laufbursche auf dem Markt erwirtschaftet, davon, irgendwann einmal ein besseres Leben führen zu können. Als er eines Tages das vielversprechende Angebot erhält, für die Auslieferungen von sieben Kisten, deren Inhalt er nicht kennt, 100 Dollar zu kassieren, nimmt er den lukrativen Auftrag sofort an. Doch das Ganze stellt sich schnell als schwieriger heraus als anfangs gedacht. Denn neben dem logistischen Problem, die sieben Kisten durch die acht Straßenblöcke zum Zielpunkt zu transportieren, machen ihm allerhand Leute das Leben schwer.
Genre:Action, Thriller
Produktion:ES, 2012
