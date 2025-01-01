Night of the Living Dead - Ressurection
89 Min.Ab 18
Im Jahr 2012 sind die Toten aus ihren Gräbern auferstanden – mit nur einem Instinkt: sich von den Lebenden zu ernähren. Während Wissenschaftler über die wissenschaftliche Ursache dieses Phänomens spekulieren, verweisen Theologen auf den im Buch der Offenbarung vorhergesagten Armageddon. Als die Städte überrannt werden und die Zivilisation zerfällt, sucht eine Familie Zuflucht vor der Armee der Untoten in einem abgelegenen Bauernhaus in Westwales. Doch die größte Bedrohung befindet sich bereits unter ihnen.
Genre:Horror
Produktion:GB, 2012
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH