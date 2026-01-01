Night Out – Alle feiern nackt!
Es ist Samstagnacht in Berlin. Nach Sonnenuntergang erwacht die angesagte Metropole zum Leben: Ein bunter Mix aus Singles, Paaren und Neugierigen jeglicher Orientierung erkundet sehnsüchtig nach Spaß die Clubszene der Stadt. Kunstgalerist Felix zeigt seinem Star-Künstler Michael und dessen geschäftstüchtiger Frau Sarah die angesagtesten Clubs, während Lena und ihre Geliebte Ingrid auf den Syrer Amir treffen, dessen anfängliche Schüchternheit sie zu immer neuen Spielen reizt. Martha und Sebastian versuchen im Nachtleben einen Investor zu finden und die junge Layla sucht unter Neonlicht und treibendem Bass nach dem Vater ihres ungeborenen Kindes. Während einer durchtanzten Nacht im berüchtigten Club KIT KAT kreuzen und entzweien sich hier die Wege einer rastlosen Clique im Sog der Großstadt. Eine rauschhafte Party bis zum Morgengrauen, die keiner von ihnen je vergessen wird…