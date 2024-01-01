Vor TV
Night Swim
95 Min.Ab 16
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Night Swim
Der ehemalige Berufssportler Ray Waller muss krankheitsbedingt seine Karriere beenden und zieht mit seiner Familie in ein neues Zuhause. Besonders der Pool im Garten begeistert die Neuankömmlinge, und das kühle Nass scheint auch Rays Beschwerden zu lindern. Niemand ahnt, dass in dem Wasser eine uralte böse Macht lauert, die langsam ihre dunklen Krallen nach den Wallers ausstreckt.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
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