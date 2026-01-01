Night Walk
Night Walk
Frank ist ein freigeistiger Amerikaner, der sich Hals über Kopf in die faszinierende Sarah verliebt – eine arabische Frau mit starkem Willen und geheimnisvoller Vergangenheit. Ihre Liebe führt ihn in eine fremde Welt voller kultureller Spannungen und politischer Schatten. Doch was als romantisches Abenteuer beginnt, endet in einem Albtraum: Frank wird nach einem tödlichen Zwischenfall fälschlich verurteilt und landet in einem der brutalsten Gefängnisse des Nahen Ostens. Umgeben von religiösen Extremisten, rassistischen Gangs und korrupten Beamten kämpft Frank ums nackte Überleben. Seine einzige Hoffnung: die Wahrheit ans Licht zu bringen und Rache an denen zu nehmen, die ihn verraten haben. Doch in einer Welt, in der Macht über Moral triumphiert, muss Frank lernen, dass Gerechtigkeit nicht geschenkt wird – sie wird erkämpft. Mit Hilfe unerwarteter Verbündeter und einem unerschütterlichen Willen beginnt Frank einen gefährlichen Weg durch Gewalt, Intrigen und Verrat. Denn manchmal muss man durch die Hölle gehen, um seine Seele zurückzuholen.