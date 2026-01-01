Nightmare - Schlaf nicht ein!
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Nightmare - Schlaf nicht ein!
Schlafmedizinerin Alice wird von einer verzweifelten Familie aufgesucht, die alle unter grauenhaften Alpträumen leiden. Sie scheinen immer wieder von einem dämonischen Nachtmahr heimgesucht zu werden, der Schlafende erst in den Wahnsinn und dann in den Tod treibt. Im Schlaflabor eskaliert die Lage und Alice erahnt nach und nach, dass das Rätsel mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun hat...
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film