Nightmare Symphony
81 Min.Ab 18
81 Min.Ab 18
Nightmare Symphony
Der alternde Horror-Regisseur Frank soll für einen zwielichtigen Geldgeber die Arbeiten an einem Horror Streifen beenden. Bei dem Versuch, den Film möglichst schnell fertigzustellen, beginnt er zunehmend an furchtbaren Albträumen zu leiden. Plötzlich werden sämtliche an dem Film beteiligte Personen von einem Serienkiller getötet. Frank ist sich nicht mehr sicher, ob er nicht selbst der Mörder ist.
Altersfreigabe:
18
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