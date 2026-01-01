No Hard Feelings
100 Min.Ab 12
No Hard Feelings
Romantische Komödie mit Hollywoodstar Jennifer Lawrence: Maddie, eine Uber-Fahrerin am Rande des Ruins, sieht ihre letzte Chance in einem ungewöhnlichen Job: Sie soll den schüchternen Percy "daten", bevor er aufs College geht - arrangiert von dessen besorgten Eltern. Leichter gesagt als getan, denn trotz Maddies kreativer Annäherungsversuche mit Alkohol und Nacktbaden bleibt Percy distanziert. Kann sie den introvertierten Teenager aus seinem Schneckenhaus locken?
Genre:Comedy
Produktion:US, 2023
12
