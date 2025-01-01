Nobody ist der Größte
116 Min.Ab 12
Für Nobody ist der Indianer Lokomotive ein Halbblut; für Lokomotive ist Nobody ein Volltrottel. Die beiden sind Freunde. Gemeinsames Ziel und Vergnügen: den betrügerischen Major Cabot aufs Kreuz zu legen. Cabot hat 300.000 Dollar Regierungsgelder unterschlagen. Doch Cabot lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Zunächst beseitigt er einen Revisor, in dessen Rolle daraufhin Lokomotive schlüpft - doch Cabot durchschaut das Spiel. Er nutzt die beiden Helden für seine Pläne ...
Genre:Comedy, Western
Produktion:IT, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG