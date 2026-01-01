Noch ein Wort und ich heirate dich!
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Noch ein Wort und ich heirate dich!
Katrin ist Anfang 40, als plötzlich ein wildfremder Mann in ihr Leben tritt: Frank, passionierter Biker und Besitzer eines Tattoostudios, mit dem sie so gar nichts gemeinsam hat. Mal abgesehen von einer winzigen Kleinigkeit: Er ist der Vater ihrer Kinder Luisa und Lukas. Die Kinder sind hinter dieses Geheimnis gekommen und haben ihre Mutter zum Handeln gezwungen - mit fatalen Folgen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus Film GmbH