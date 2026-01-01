Noch einmal lieben
94 Min.Ab 6
Noch einmal lieben
Andrea will es immer allen recht machen. Bis zum Umfallen arbeitet sie an einer neuen Hemden-Kollektion, in ihrer spärlich bemessenen Freizeit hilft sie in der elterlichen Metzgerei aus. Andrea ist immer am Limit, überfordert sich gern selbst und überschreitet permanent ihre eigenen Grenzen. Ihr Leben ändert sich von einem Tag auf den anderen, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2006
6
Copyrights:© SamFilm GmbH