Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Noch einmal lieben

Noch einmal lieben

94 Min.Ab 6
SAT.1 emotions94 Min.Ab 6
Joyn Plus
SAT.1 emotions
Noch einmal lieben

Noch einmal lieben

Andrea will es immer allen recht machen. Bis zum Umfallen arbeitet sie an einer neuen Hemden-Kollektion, in ihrer spärlich bemessenen Freizeit hilft sie in der elterlichen Metzgerei aus. Andrea ist immer am Limit, überfordert sich gern selbst und überschreitet permanent ihre eigenen Grenzen. Ihr Leben ändert sich von einem Tag auf den anderen, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird ...

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SamFilm GmbH