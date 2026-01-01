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Norwegen Midnight Popping Madness

Norwegen Midnight Popping Madness

11 Min.Ab 12
Just Fishing11 Min.Ab 12
Just Fishing
Norwegen Midnight Popping Madness

Norwegen Midnight Popping Madness

Wenn Angler an Norwegen denken, geht es meistens ums Pilken oder Gummifischangeln. Was viele aber nicht wissen: Dass gerade Seelachse und Pollacks oft auch sehr nah an der Oberfläche rauben. Bereits beim ersten Versuch, diese auf Popper und Co. zu fangen, fliegen diese aggressiven Räuber durch die Lüfte und attackieren unsere Köder brutalst. Ausnahmezustand an Bord!

Genre:
Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor, Dokumentation
Produktion:
NO, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Topwater Productions