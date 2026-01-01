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Notärzte am Limit: Die schlimmsten Unfälle der Münchner Lebensretter

32 Min.Ab 12
Focus TV Reportage32 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Notärzte am Limit: Die schlimmsten Unfälle der Münchner Lebensretter

Die Lebensretter, bestehend aus der Feuerwehr, Notärzten und den Rettungssanitätern haben den wohl aufregendsten Berufsalltag. Herzinfarkt, Treppensturz oder Verkehrsunfall: Wenn der Notarzt kommt, weiß er selten, was ihn am Einsatzort genau erwartet. Doch fast immer geht es um Leben und Tod. Die schlimmsten Unfälle der Münchner Lebensretter seht ihr in dem Video.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71