Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam
115 Min.Ab 12
115 Min.Ab 12
Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam
Der junge, intelligente David Basner ist zum Kreativ-Direktor einer Werbeagentur aufgestiegen. Der allseits beliebte Sonnyboy genießt sein Leben, das an Karriere und Genuss orientiert ist. Doch plötzlich bricht in Davids erfolgsverwöhnten Alltag eine schreckliche Nachricht ein: Seine Mutter hat sich nach 34-jähriger Ehe von seinem Vater getrennt - nun muss sich David um seinen starrköpfigen Daddy kümmern. Die familiäre Belastung stürzt den toughen Top-Manager in eine Krise.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1986 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved