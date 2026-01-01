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Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam

Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam

115 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS115 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam

Der junge, intelligente David Basner ist zum Kreativ-Direktor einer Werbeagentur aufgestiegen. Der allseits beliebte Sonnyboy genießt sein Leben, das an Karriere und Genuss orientiert ist. Doch plötzlich bricht in Davids erfolgsverwöhnten Alltag eine schreckliche Nachricht ein: Seine Mutter hat sich nach 34-jähriger Ehe von seinem Vater getrennt - nun muss sich David um seinen starrköpfigen Daddy kümmern. Die familiäre Belastung stürzt den toughen Top-Manager in eine Krise.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 1986 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved