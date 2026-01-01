Novak's Ultimatum
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Novak's Ultimatum
Auf den Berliner Staatsanwalt Erhardt wurde ein Attentat verübt - Ex-Polizist Heinz Novak nimmt sich auf Drängen seines früheren Partners Hofmann des Falles an, geht von Hamburg nach Berlin und lässt sich als V-Mann bei den vermutlichen Drahtziehern einschleusen. Ein gefährliches Unterfangen - zunächst läuft alles nach Plan, aber dann spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1