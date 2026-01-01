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Novak's Ultimatum

96 Min.Ab 12
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Novak's Ultimatum

Auf den Berliner Staatsanwalt Erhardt wurde ein Attentat verübt - Ex-Polizist Heinz Novak nimmt sich auf Drängen seines früheren Partners Hofmann des Falles an, geht von Hamburg nach Berlin und lässt sich als V-Mann bei den vermutlichen Drahtziehern einschleusen. Ein gefährliches Unterfangen - zunächst läuft alles nach Plan, aber dann spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu ... Rechte: Sat.1

Genre:
Krimi-Drama, Thriller
Produktion:
DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1