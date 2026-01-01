Nur für Dich - Only You
104 Min.Ab 6
Nur für Dich - Only You
Faith glaubt an die große Liebe. Ein Orakel verrät ihr sogar den Namen des Mannes, den sie einst heiraten wird: Damon Bradley. Als ein Freund ihres Verlobten namens Damon Bradley anruft, um sich in den Italienurlaub zu verabschieden, lässt Faith alles stehen und liegen und reist mit ihrer Schwägerin Kate nach Italien. In Rom trifft Faith einen Amerikaner, der sich als Damon Bradley vorstellt ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 1994
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH