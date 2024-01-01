Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us
126 Min.Ab 12
126 Min.Ab 12
Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us
Lily will ihre Vergangenheit hinter sich lassen und in Boston noch einmal ganz von vorne anfangen. Zielstrebig verfolgt sie ihren großen Traum von einem eigenen Blumengeschäft. Als sie auf den smarten Ryle trifft, verliebt sie sich Hals über Kopf in den erfolgreichen Chirurgen. Ausgerechnet Lilys Jugendliebe Atlas funkt den beiden dazwischen und stellt Lilys Gefühlswelt völlig auf den Kopf ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 Columbia Pictures Industries, Inc., It Ends With Us Movie, LLC and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.