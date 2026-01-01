Ohne jede Gnade – Im Reich der Camorra
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Ohne jede Gnade – Im Reich der Camorra
Der unscheinbare und liebenswerte Mimmo (Pierfrancesco Favino) wird als Bauarbeiter von Freunden und Kollegen respektiert, hütet aber eine düstere Zweitexistenz. Im Auftrag seines kriminellen Onkels treibt Mimmo auf brutale Art und Weise Schulden ein. Bis seine Wege jene der jungen Prostituierten Tania (Greta Scarano) kreuzen und Mimmo nach einer Möglichkeit zu suchen beginnt, seinen blutigen Nebenjob endgültig an den Nagel zu hängen - mit verhängnisvollen Konsequenzen...
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:IT, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH