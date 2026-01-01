Oklahoma Crude
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Oklahoma Crude
Oklahoma, 1913: Lena Doyle trotzt allein der mächtigen Ölgesellschaft Pan Okie, die ihre Quelle um jeden Preis will. Hilfe lehnt sie ab – bis der raubeinige Noble „Mase“ Mason auftaucht. Nach anfänglichen Scharmützeln kämpfen sie gemeinsam gegen Hellmans Schlägertrupp. Prügel, Dynamit und Schüsse verwandeln den Streit um Land in einen Krieg. Cleon, Lenas Vater, stirbt im Kugelhagel, doch Lena gibt nicht auf. Mit List und Waffen holen sie den Bohrturm zurück, während Pan Okie eine Belagerung errichtet. Als die Lage aussichtslos scheint, sprudelt Öl – kurz, bevor die Quelle versiegt. Hellman zieht ab, Mase plant Mexiko, und Lena denkt über einen Neubeginn nach. Doch der Kampf um Macht ist noch nicht vorbei …
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
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