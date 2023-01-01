One for the Road
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
One for the Road
Nach einer Alkoholfahrt verliert Bauleiter Mark seinen Führerschein und muss für die MPU seine Trinkgewohnheiten hinterfragen. Aus einer Wette, einen Monat lang keinen Alkohol anzurühren, wird ein harter Kampf gegen die Sucht. An der Seite der schlagfertigen Helena, die er im Vorbereitungskurs kennenlernt, gerät er immer wieder ins Wanken und erkennt, dass echte Veränderung nur mit ehrlicher Selbstreflexion gelingt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH