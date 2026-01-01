One Piece - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere
56 Min.Ab 12
56 Min.Ab 12
One Piece - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere
Schiffsarzt Chopper, das sprechende Rentier, landet auf einer von merkwürdigen Tieren bewohnten Insel. Sogar ein gepiercter Punk-Elefant ist dabei! Die Tiere machen Chopper kurzerhand zum neuen König der Insel, was allerdings ein zweifelhaftes Vergnügen ist. Denn miese Typen gehen auf der Suche nach einem mächtigen und magischen Geweih um. Dabei schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück! Ruffy, Sanji, Zorro und Co. sind gefordert.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS