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One Piece - Der Film

51 Min.Ab 12
ProSieben MAXX51 Min.Ab 12
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One Piece - Der Film

One Piece - Der Film

Monkey D. Ruffy ist ein angehender Pirat. Zu blöd, dass er nicht mehr schwimmen kann, nachdem er eine Gum-Gum-Frucht gegessen hat. Dafür kann er sich jetzt unglaublich dehnen und verknoten - wie Gummi eben. Zusammen mit seiner Crew macht er sich auf die Suche nach "One Piece", dem Schatz des Piratenkönigs Gold Roger.

Genre:
Anime, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:
JP, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© TOEI ANIMATION EUROPE SAS