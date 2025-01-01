One Tough Cop
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
One Tough Cop
Die Entdeckung eines wundersamen Serums, das Jugend, Gesundheit und übermenschliche Kräfte verleihen kann, weckt das Interesse von Marcus, einem größenwahnsinnigen Milliardär. Er schickt seine Mörder, um es zu beschlagnahmen. Als der junge Mann versucht, mit seiner Freundin zu fliehen, tritt die schöne und geheimnisvolle Electra hervor, die ihrerseits entschlossen ist, an das Serum zu kommen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film