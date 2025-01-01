Open The Door
92 Min.Ab 16
Die Toten warten darauf, dass das Tor geöffnet wird... Der ehemalige LAPD Cop Brett nimmt einen Job als Leiter der Sicherheit in einem alten Gebäudekomplex in Sofia an. Doch bald häufen sich erschreckende und zum Teil bizarre Begebenheiten. Brett beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und steigt tief in die unheilvolle Geschichte des Gebäudes, seiner unheimlichen Bewohner und ehemaligen Besitzer ein. Er entdeckt eine beängstigende Macht, die tief unter dem Gebäude haust und nur darauf wartet, in unsere Welt freigelassen zu werden.
Genre:Thriller, Horror
16
