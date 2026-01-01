Open Water 3: Cage Dive
77 Min.Ab 16
77 Min.Ab 16
Open Water 3: Cage Dive
Australischer Tier-Horrorfilm aus dem Jahr 2017: Die abenteuerlustigen Freunde Jeff, Josh und Megan wollen sich für eine Reality-TV-Show bewerben. Alles, was sie dafür benötigen, ist ein actiongeladenes und eigenproduziertes Video. Deshalb begibt sich das Trio nach Australien, um sich dort auf dem offenen Meer mit Haien zu filmen. Doch als die Adrenalinjunkies mit dem Käfig ins Meer abgesetzt werden, beginnt für sie ein wahrer Horror-Trip ...
Genre:Thriller, Horror, Abenteuer, Drama
Produktion:AU, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Medien AG