Operation Merkur: Die Schlacht um Kreta | Die komplette Doku-Serie
159 Min.Ab 12
159 Min.Ab 12
Operation Merkur: Die Schlacht um Kreta | Die komplette Doku-Serie
Diese dreiteilige Doku-Serie beleuchtet eine der brutalsten und strategisch bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs: die Invasion Kretas. Die Dokumentation zeichnet den Verlauf der verheerenden Fallschirminvasion, die verzweifelte Evakuierung der Alliierten und den heldenhaften Widerstand der kretischen Partisanen nach. Von den blutigen Gefechten um strategische Flugfelder bis zur gnadenlosen Besatzung – die Doku taucht tief in die menschlichen Schicksale und militärischen Wendepunkte dieses dramatischen Konflikts ein. Erfahren Sie, warum die Schlacht um Kreta als der teuerste Sieg Hitlers in die Geschichte einging.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12