Operation Piratenjagd: Schiff unter Beschuss!
Operation Piratenjagd: Schiff unter Beschuss!
Monatelang kontrollierte die Fregatte „Emden“ 2008 die Seewege am Horn von Afrika, um terrorbezogenen Waffen- und Drogenschmuggel zu bekämpfen. Doch es gab auch noch anderes zu tun: Am frühen Morgen des 21. April 2008 erreicht das Kriegsschiff der Notruf des japanischen Öltankers „Takayama“. Er steht unter Waffenbeschuss. Umgehend ändert Kommandant Michael Giss den Kurs seines Schiffes und entsendet einen Kampf-Hubschrauber. Dabei gehört Piratenjagd nicht zum Mandat der „Emden“ – doch bei sogenannter „Nothilfe“ dürfen die Deutschen eingreifen, notfalls auch mit Waffengewalt. Die Focus TV Reportage ist 2008 hautnah dabei, als die Fregatte in diesen gefährlichen Kampf-Einsatz verwickelt wird und auch als sie nach sechs Monaten auf gefährlicher Mission wieder in ihren Heimathafen Wilhelmshaven einläuft. Es gibt Jubel, Freudentränen – und einen Heiratsantrag…