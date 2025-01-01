Orpheus in der Unterwelt
88 Min.Ab 6
Orpheus in der Unterwelt
Orpheus ist Geiger und Musikprofessor in Theben und hocherfreut, als Pluto, Fürst der Finsternis, ihm seine untreue Ehefrau Eurydike stiehlt und in die Unterwelt verschleppt. Schließlich glaubt er sich endlich beim Fremd-Liebesspiel ungestört. Jacques Offenbach beobachtet die Szenerie und den untätigen Orpheus, der sich nicht auf den Weg macht, seine Gattin zu retten. Er setzt Orpheus die Waffe der Erpressung an die leidende Brust: Entweder soll er die Götter um die Herausgabe Eurydikes bitten oder er muss auf seine zahlreichen Geliebten verzichten. Orpheus gibt schließlich nach und wird auf dem Götter-Olymp vorstellig. Jedoch auch die Götter wollen bei diesem "Theater" nicht recht mitspielen.
Genre:Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1973 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.