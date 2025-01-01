Osama Bin Laden: ein schreckliches Superhirn | Ganze Doku
Wie aus Osama Bin Laden, dem Sohn eines saudischen Milliardärs, ein terroristisches Superhirn wird? Diese Doku hier auf Timeline Deutschland zeigt Osama Bin Ladens erschreckende Reise von einem privilegierten jungen saudischen Jungen in den 1950er Jahren zum Anführer von Al-Qaida und sein Engagement für extreme Gewalt gegen den Westen. Sein Vater Mohammed ist ein Selfmade-Milliardär, dessen großer Reichtum Bin Laden hilft, einer der weltweit größten Sponsoren des internationalen Terrorismus zu werden. Während seiner Zeit an der King Abdullah Aziz University in Jeddah in den 1970er Jahren radikalisierte er sich und spielte in den 1980er Jahren eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung und dem Kampf mit den Mudschaheddin gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan. Als die Amerikaner 1990 Saudi-Arabien besetzen, wendet sich sein Hass gegen sie. Dies führt zu bin Ladens mehrfachen Angriffen auf zivile und militärische Ziele der USA in den 1990er Jahren und zu den schrecklichen Anschlägen vom 11. September, die die Welt für immer verändern.