Other Plans
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Other Plans
In den Straßen New Yorks kreuzen sich die Wege des Pechvogels Nathan und der erfolgreichen Geschäftsfrau Claire. Durch einen magischen Wunsch und einen schicken Anzug verwandelt sich Nathan über Nacht vom Außenseiter zum Traummann. Claire, die sonst nur ihre Karriere im Kopf hat, verliebt sich Hals über Kopf in ihn, obwohl er eigentlich nicht in den Lebensplan passt, den sie seit ihrer Kindheit verfolgt.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH