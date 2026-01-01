Outback
83 Min.Ab 16
Outback
Mitreißendes Drama - auf wahren Begebenheiten beruhend: Lisa und ihr Freund Wade machen einen Ausflug ins australische Outback. Als ihr Navigationssystem streikt, beschließen sie, zu Fuß auf eine Anhöhe zu steigen, um sich zu orientieren. Doch die Wildnis ist erbarmungslos: Giftige Tiere und auch die Temperaturschwankungen machen dem jungen Paar zu schaffen. Gelingt es ihnen, der Einöde lebend zu entkommen?
Genre:Thriller
Produktion:AU, 2019
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH