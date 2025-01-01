Outdoor-Sauna selber bauen: Heimwerker packen an!
Sie bohren, sägen und hämmern: Deutschlands Hobbybastler kommen nicht zur Ruhe. Schon im ersten Halbjahr 2020 haben die Baumärkte Rekordumsätze gemeldet. Wegen des erneuten Lockdowns hält der Trend munter an. Das Zuhause verschönern, weil Urlaubsreisen wegfallen – das ist besonders dort beliebt, wo man sich ausbreiten kann: Im Garten! Focus TV hat deshalb drei Hausbesitzer bei der Verwirklichung ihres Gartentraums im Herbst begleitet: Familie Petri will in Mainz eine Jurte errichten, um darin auch im Winter mit Freunden grillen zu können. Dafür müssen die vier sogar mit einem geliehenen Bagger ein Fundament ausheben. Familie Hainzinger aus dem bayerischen Volkenschwand will sich mit einer selbstgebauten Sauna den Winterblues vertreiben und Tausendsassa Dirk Hartmann plant in der Kurpfalz eine Feuerstelle plus Hochbeet aus Naturstein. Weil´s wenig kosten soll, alles in Eigenarbeit. Aber schaffen es die handwerklichen Laien auch, ihren Traum zu erfüllen, oder scheitern sie gar an komplizierten Bauplänen, oder letztlich an sich selbst? Die Focus TV Reportage über den neuen Trend in Deutschlands Gärten und über ambitionierte Heimwerker, die in der kalten Jahreszeit mächtig ins Schwitzen kommen.