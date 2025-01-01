Owd Bob - Abenteuer auf der Schäferinsel
95 Min.Ab 6
Nach dem tödlichen Unfall seiner Eltern in USA wird David auf die Insel Isle of Man zu seinem Opa Adam McAdam geschickt. Der verbitterte Witwer und alte Schäfer lebt in Fehde mit seinem Nachbarn, Schafzüchter Keith Moore, mit dessen Tochter Maggie sich David schnell anfreundet. Als Moores Hund Owd Bob eines Tages verdächtigt wird, die Schafe der Dorfbewohner getötet zu haben, weiß es David besser…
Genre:Drama
